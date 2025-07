VÍDEO: Obra da Embasa causa transtornos a moradores no Canela Foto: Reprodução Uma obra da Embasa na Rua Basílio da Gama, no bairro do Canela,... Taktá|Do R7 05/07/2025 - 18h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 18h56 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução Uma obra da Embasa na Rua Basílio da Gama, no bairro do Canela, em Salvador, tem gerado insatisfação entre os moradores. A intervenção, iniciada nesta semana, bloqueou o acesso de veículos a um prédio residencial, impedindo a entrada e saída dos condôminos com seus carros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação!

