VÍDEO: Ônibus sofre falha elétrica e assusta moradores no bairro são marcos Foto: ReproduçãoNa manhã desta quarta-feira (30), um vídeo que circulou as redes sociais registrou um... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 18h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoNa manhã desta quarta-feira (30), um vídeo que circulou as redes sociais registrou um princípio de incêndio em um ônibus, na rua Direta de São Marcos, em Salvador. Na gravação foi registrada uma fumaça escura saindo do teto do automóvel. A situação foi controlada e ninguém saiu ferido.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Polícia apreende seis quilos de maconha que seriam vendidos na Micareta de Feira

Governo notifica plataformas por venda e promoção de cigarros eletrônicos

Após repercussão negativa, CBF recua e descarta camisa vermelha na Seleção