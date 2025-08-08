Logo R7.com
VÍDEO: Operação Rede Oculta cumpre mandados no sudoeste baiano

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Rede Oculta, com o...

Taktá|Do R7

Divulgação Ascom PCBAA Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Rede Oculta, com o cumprimento de 30 mandados judiciais contra integrantes de um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas e em associação criminosa em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia.

