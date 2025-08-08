VÍDEO: Operação Rede Oculta cumpre mandados no sudoeste baiano
Divulgação Ascom PCBAA Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Rede Oculta, com o...
Divulgação Ascom PCBAA Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Rede Oculta, com o cumprimento de 30 mandados judiciais contra integrantes de um grupo criminoso que atua no tráfico de drogas e em associação criminosa em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia.
Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
