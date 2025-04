VÍDEO: Pastor é denunciado por tocar parte íntima na frente de adolescente em SP; câmeras registraram ação Foto: Reprodução/UolUm pastor foi denunciado por importunação sexual após abordar uma adolescente e uma mulher... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h45 ) twitter

Foto: Reprodução/UolUm pastor foi denunciado por importunação sexual após abordar uma adolescente e uma mulher na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o suspeito parado em um carro, com a porta aberta, chamando as duas vítimas, que passeavam com um cachorro. Segundo a polícia, durante a breve conversa, ele teria tocado a parte íntima na frente das mulheres.

Saiba mais sobre este caso chocante e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

