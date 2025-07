Vídeo: Perseguição policial termina com suspeito detido após fuga em alta velocidade em Simões Filho Foto: Reprodução Uma perseguição policial terminou com a detenção de um homem na manhã deste... Taktá|Do R7 21/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h18 ) twitter

Foto: Reprodução Uma perseguição policial terminou com a detenção de um homem na manhã deste sábado (20), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A ação foi realizada por agentes do Esquadrão Fênix da Polícia Militar, durante patrulhamento na Avenida Engenheiro Elmo Serejo de Farias. De acordo com a PM, os policiais ordenaram a parada de uma motocicleta suspeita, mas o condutor desobedeceu à ordem e iniciou fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, ele trafegou pela contramão e invadiu calçadas, colocando pedestres em risco.

