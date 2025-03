VÍDEO: Pessoa vestida de Pikachu foge da polícia durante manifestação; veja Foto: Reprodução/ XUma pessoa vestida de Pikachu viralizou nas redes sociais fugindo da polícia durante... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 23h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/ XUma pessoa vestida de Pikachu viralizou nas redes sociais fugindo da polícia durante protesto na Turquia após prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu. As manifestações tiveram início no dia 19 de março e se espalharam por mais de 55 províncias do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Déficit do Governo Central cai para R$ 31,7 bilhões em fevereiro

Novo comandante-geral da PMBA assume oficialmente o cargo

Imóveis crescem mais que a população nas cidades brasileiras, aponta estudo da WRI Brasil