Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

VÍDEO: Polícia apreende 220 kg de cocaína após denúncia anônima

Foto: Divulgação / PCBA.Uma operação integrada da Polícia Civil resultou na apreensão de cerca de...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação / PCBA.Uma operação integrada da Polícia Civil resultou na apreensão de cerca de 220 quilos de cocaína em Feira de Santana, nesta terça-feira (12). A ação começou após denúncia anônima sobre a venda de drogas na cidade.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.