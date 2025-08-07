VÍDEO: Policial militar é baleado durante abordagem; confira Foto: Reprodução / Redes sociais.Um policial militar foi baleado na tarde desta quinta-feira (7) durante... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociais.Um policial militar foi baleado na tarde desta quinta-feira (7) durante uma perseguição a suspeitos de arrastões. A ação, registrada em vídeo, repercutiu nas redes sociais e gerou preocupação sobre a segurança de agentes e moradores da região da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente preocupante!

Leia Mais em Taktá:

Prefeitura de Salvador entrega escola modelo em Castelo Branco

Estudante da EJA constrói trator com materiais reaproveitados

Bahia lança novo uniforme com inspiração no sol e na arte nordestina