VÍDEO: Prefeito Bruno Reis apresenta novas medidas de segurança no trânsito para motociclistas em Salvador Foto: Tak TáBruno Reis e ACM NetoApós os últimos acontecimentos de conflito envolvendo motociclistas e... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h06 )

Bruno Reis e ACM Neto

Foto: Tak Tá

Bruno Reis e ACM Neto

Após os últimos acontecimentos de conflito envolvendo motociclistas e agentes de transito, prefeito Bruno Reis, anunciou nesta quinta-feira (4), um pacote de novas medidas voltadas à segurança no trânsito, com foco especial nos motociclistas. Durante a apresentação, o prefeito destacou que o objetivo das medidas é reduzir o número de acidentes envolvendo motos, que registram altos índices na capital baiana. As ações incluem reforço na fiscalização, campanhas educativas, ampliação de faixas exclusivas para motos e melhorias na sinalização em pontos críticos da cidade.

