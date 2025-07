VÍDEO: Presidente da FIEB acredita em renegociação com EUA para barrar tarifaço Foto: TakTáPresidente da FIEB, Carlos Henrique PassosO presidente da Federação das Indústrias do Estado da... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h58 ) twitter

Presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos Taktá

Foto: TakTáPresidente da FIEB, Carlos Henrique PassosO presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, defende que o Brasil busque urgentemente o diálogo com os Estados Unidos para reverter o aumento de tarifas sobre produtos brasileiros. Segundo ele, a medida imposta pelo presidente americano, Donald Trump, compromete seriamente a competitividade da indústria nacional, que já tem outros problemas com taxação segundo o presidente.

