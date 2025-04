VÍDEO: Preta Gil é transferida em UTI aérea para hospital em São Paulo com auxílio de aparelhos A cantora Preta Gil, de 50 anos, foi transferida neste domingo (6) do Hospital Copa... Taktá|Do R7 06/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 06/04/2025 - 18h46 ) twitter

A cantora Preta Gil, de 50 anos, foi transferida neste domingo (6) do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em uma UTI aérea. A decisão foi tomada para que ela continue o tratamento com a equipe médica que já a acompanha.

