VÍDEO: Tiroteio assusta moradores de três bairros de Salvador
Foto: Reprodução/Redes Sociais.Uma troca de tiros na noite deste domingo (10) assustou moradores de Armação,...
Foto: Reprodução/Redes Sociais.Uma troca de tiros na noite deste domingo (10) assustou moradores de Armação, Stiep e Costa Azul, em Salvador. O caso ocorreu em uma área conhecida como Baixa Fria, em frente ao antigo Centro de Convenções.
Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
