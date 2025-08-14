Vídeo: Trabalhador é hospitalizado após acidente na Ferreira Costa
Foto: Divulgação Na tarde desta quarta-feira(13), um trabalhador terceirizado ficou ferido após desabamento do teto...
Foto: Divulgação Na tarde desta quarta-feira(13), um trabalhador terceirizado ficou ferido após desabamento do teto de uma unidade da Ferreira Costa, na Avenida Paralela, em Salvador. Segundo o estabelecimento, no momento do acidente, o profissional que atuava em nome de uma empresa terceirizada, contratada pela Ferreira Costa, utilizava todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e recebeu os primeiros socorros ainda no local, onde aguardou a chegada da equipe de Samu e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do funcionário. O Ministério do Público do Trabalho apura as condições do acidente.

