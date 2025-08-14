Vídeo: Trabalhador é hospitalizado após acidente na Ferreira Costa Foto: Divulgação Na tarde desta quarta-feira(13), um trabalhador terceirizado ficou ferido após desabamento do teto... Taktá|Do R7 13/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação Na tarde desta quarta-feira(13), um trabalhador terceirizado ficou ferido após desabamento do teto de uma unidade da Ferreira Costa, na Avenida Paralela, em Salvador. Segundo o estabelecimento, no momento do acidente, o profissional que atuava em nome de uma empresa terceirizada, contratada pela Ferreira Costa, utilizava todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e recebeu os primeiros socorros ainda no local, onde aguardou a chegada da equipe de Samu e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do funcionário. O Ministério do Público do Trabalho apura as condições do acidente.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Ponte São João passa por restauração para receber futuro VLT do Subúrbio

Rebeca Andrade está fora do mundial de outubro

Brasil leva chuva de ouro no Pan Júnior 2025 nesta quarta (13)