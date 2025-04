VÍDEO: Urgente! Incêndio em prédio na Barra assusta moradores Foto: TakTáNa manhã desta quarta-feira (16), um apartamento do 18º andar no edifício Mansão Bois... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h06 ) twitter

Foto: TakTáNa manhã desta quarta-feira (16), um apartamento do 18º andar no edifício Mansão Bois De Boulogne, na Barra, pegou fogo e assustou os residentes do prédio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este incidente alarmante!

