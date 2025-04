VÍDEO: Vereador Kiki Bispo questiona esquema de bloco no Carnaval de Salvador e se diz contra mudança no circuito Foto: Gabriela Encinas/Tak TáVÍDEO: Vereador Kiki Bispo questiona esquema de bloco no Carnaval de Salvador... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h27 ) twitter

VÍDEO: Vereador Kiki Bispo questiona esquema de bloco no Carnaval de Salvador e se diz contra mudança no circuito

Foto: Gabriela Encinas/Tak TáVÍDEO: Vereador Kiki Bispo questiona esquema de bloco no Carnaval de Salvador e se diz contra mudança no circuitoDurante reunião da Frente Parlamentar sobre o Carnaval na manhã desta segunda-feira (7), o vereador Kiki Bispo (União) critica a possível mudança do circuito da Barra para a Orla da Boca do Rio/Patamares, ele defende que a PM informou que a cidade não comporta um carnaval dessa forma, que muitos serão afetados mas principalmente os ambulantes, o vereador se disse contra a mudança do circuito que é a identidade se Salvador.

