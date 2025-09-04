VÍDEO: Viatura da PM bate em Salvador e deixa quatro policiais feridos Foto: Leitor TakTáUm acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar deixou quatro policiais feridos na... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 14h59 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h59 ) twitter

Taktá

Foto: Leitor TakTáUm acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar deixou quatro policiais feridos na manhã desta quinta-feira (4), na Avenida Gal Costa, em Salvador, nas proximidades da Estação de Metrô Pituaçu. De acordo com a PM, dois agentes foram socorridos em estado grave. Um deles foi levado pelo Grupamento Aéreo (Graer) para o Hospital do Subúrbio, enquanto o outro foi encaminhado pelo Samu para os hospitais Geral do Estado e Roberto Santos. Os policiais envolvidos são lotados no Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe). Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Apesar da gravidade da ocorrência, o trânsito na região não foi bloqueado.

