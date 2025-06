Vigilante é executado dentro de prédio administrativo do Detran-BA Foto: Divulgação/ Ascom PCBA O prédio administrativo do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA),... Taktá|Do R7 01/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 01/06/2025 - 12h56 ) twitter

Foto: Divulgação/ Ascom PCBA O prédio administrativo do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), localizado na Avenida Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, em Salvador, foi palco de uma execução na noite do último sábado (31). De acordo com informações divulgadas, um vigilante terceirizado, que prestava serviço no local, foi morto a tiros por um suspeito que chegou em uma motocicleta.

