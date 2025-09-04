Logo R7.com
Violência armada cresce na capital baiana, aponta estudo

Foto: Reprodução.Salvador e sua região metropolitana registraram um aumento nos tiroteios no último mês de...

Foto: Reprodução.Salvador e sua região metropolitana registraram um aumento nos tiroteios no último mês de agosto, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. O número de ocorrências cresceu 3% em relação ao ano anterior, totalizando 142 tiroteios que deixaram 136 pessoas baleadas. Desse total, 98 morreram e 38 ficaram feridas. A coordenadora regional do Instituto, Tailane Muniz, alertou para a exposição da população: “Ataques desse tipo mostram o quanto a população está exposta à violência armada em seu cotidiano”.

Para mais detalhes sobre essa alarmante situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

