Violência contra a mulher: Dez anos após Lei do Feminicídio, Bahia soma mais de 800 assassinatos de mulheres Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaA violência contra a mulher permanece como um desafio complexo que exige mais... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 13h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

mulher violência Taktá

Foto: Reprodução/Freepickmulher violênciaA violência contra a mulher permanece como um desafio complexo que exige mais do que punições severas, mesmo avanços legislativos das últimas décadas no Brasil, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, que completa dez anos. A avaliação é de Sara Gama, promotora de Justiça e coordenadora do NEVID (Núcleo de Enfrentamento às violências de gênero e em defesa dos direitos das mulheres do Ministério Público da Bahia), relatando que a efetividade das normas depende da articulação entre o sistema de justiça e políticas públicas que atuem na prevenção.

Para entender melhor a situação alarmante da violência contra a mulher na Bahia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Prefeito alerta sobre frente fria e reforça risco de deslizamentos em Salvador durante entrega de encosta nesta quarta-feira (30)

Salvador impulsiona economia náutica com SAC inovador no Doca 1

Prefeito Bruno Reis pede compreensão dos rodoviários e aos empresários