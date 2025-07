Visitante interestelar: Cometa é identificado pela Nasa ao passar pelo Sistema Solar Foto: Divulgação / Nasa Um objeto misterioso que vinha intrigando astrônomos desde o início de... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 20h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / Nasa Um objeto misterioso que vinha intrigando astrônomos desde o início de julho foi oficialmente identificado como um cometa interestelar. Batizado de 3I/ATLAS, o corpo celeste foi avistado pela primeira vez em 1º de julho por meio do telescópio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), localizado em Rio Hurtado, no Chile.

Para mais detalhes sobre essa descoberta fascinante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Fluminense derrota Al Hilal e se torna o primeiro clube brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes

Polícia Militar da Bahia celebra 20 anos do Nafro com plantio de baobá

Funceb abre inscrições para cursos gratuitos em Salvador