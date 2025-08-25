Visitante inusitado: pinguim aparece em praia de Salvador e surpreende banhistas; veja o momento
Um pinguim-de-Magalhães chamou a atenção neste domingo (24) ao ser flagrado nadando em uma praia de Salvador. O registro foi feito por equipes do Projeto Baleia Jubarte e do Shark Dive Centro de Mergulho, que compartilharam a imagem nas redes sociais. “Observamos as baleias e, de brinde, encontramos um pinguim domingando de boa”, diz a legenda da publicação.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra mais sobre esse curioso visitante!
