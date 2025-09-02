Visto americano fica mais caro e burocrático; confira as novas regras Reprodução.As regras para a solicitação de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Reprodução.As regras para a solicitação de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos (EUA) ficaram mais rigorosas a partir desta terça-feira (2). Agora, a entrevista presencial com um funcionário do consulado é obrigatória para todos, incluindo crianças menores de 14 anos e idosos a partir de 80 anos, que antes eram isentos.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as novas regras e como isso pode afetar sua viagem!

Leia Mais em Taktá:

ALBA amanhece nesta terça-feira (2) com grades e segurança reforçada

Vitória registra maior taxa de ocupação da rodada do Brasileirão contra o Atlético-MG e

Defesa de Mauro Cid nega envolvimento em tentativa de golpe