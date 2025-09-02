Visto americano fica mais caro e burocrático; confira as novas regras
Reprodução.As regras para a solicitação de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos...
Reprodução.As regras para a solicitação de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos (EUA) ficaram mais rigorosas a partir desta terça-feira (2). Agora, a entrevista presencial com um funcionário do consulado é obrigatória para todos, incluindo crianças menores de 14 anos e idosos a partir de 80 anos, que antes eram isentos.
Reprodução.As regras para a solicitação de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos (EUA) ficaram mais rigorosas a partir desta terça-feira (2). Agora, a entrevista presencial com um funcionário do consulado é obrigatória para todos, incluindo crianças menores de 14 anos e idosos a partir de 80 anos, que antes eram isentos.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as novas regras e como isso pode afetar sua viagem!
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as novas regras e como isso pode afetar sua viagem!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: