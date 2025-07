Visto mais caro? EUA vai cobrar taxa extra para emissão de visto de turistas ReproduçãoO governo dos Estados Unidos vai aplicar uma taxa adicional de US$ 250 (cerca de... Taktá|Do R7 15/07/2025 - 01h36 (Atualizado em 15/07/2025 - 01h36 ) twitter

ReproduçãoO governo dos Estados Unidos vai aplicar uma taxa adicional de US$ 250 (cerca de R$ 1.390) para turistas que desejam obter visto para entrada no país. Com a medida, o custo total do documento passará de US$ 185 para US$ 435 (cerca de R$ 2.419).

Saiba mais sobre essa nova taxa e como ela pode afetar suas viagens consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

