Vistoria anual de táxis em Salvador começa hoje (01) Fotos: Jefferson Peixoto / Secom PMS A vistoria anual de táxis em Salvador começou nesta... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h58 ) twitter

Taktá

A vistoria anual de táxis em Salvador começou nesta segunda-feira (25) e seguirá até 19 de outubro, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Neste ano, o serviço é realizado por cinco Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), distribuídas em bairros como São Gonçalo, Pirajá, Pernambués, Parque Bela Vista e São Cristóvão.

Saiba mais sobre o calendário de inspeções e locais de atendimento consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

