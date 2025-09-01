Vistoria anual de táxis em Salvador começa hoje (01)
A vistoria anual de táxis em Salvador começou nesta segunda-feira (25) e seguirá até 19 de outubro, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Neste ano, o serviço é realizado por cinco Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), distribuídas em bairros como São Gonçalo, Pirajá, Pernambués, Parque Bela Vista e São Cristóvão.
Saiba mais sobre o calendário de inspeções e locais de atendimento consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
