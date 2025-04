Vitória além das fronteiras: relembre os passos do Leão da Barra em solo internacional Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória está em sua oitava participação em competições internacionais e... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 09/04/2025 - 19h46 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória está em sua oitava participação em competições internacionais e pode realizar a sua melhor campanha em todas as competições que disputou até hoje. A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 pode alçar o Leão da Barra a corresponder previsão do presidente do clube, Fábio Mota, de chegar a final da competição.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a trajetória do Vitória em competições internacionais!

