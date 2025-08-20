Logo R7.com
Vitória amarga sequência sem vencer no Barradão

Foto: Victor Ferreira / Ec Vitória.No último sábado, o empate por 2 a 2 diante...

Foto: Victor Ferreira / Ec Vitória.No último sábado, o empate por 2 a 2 diante do Juventude fez o Vitória chegar a três partidas seguidas sem vencer como mandante na competição, algo que não acontecia desde o início da edição passada. Além disso, sob o comando de Fábio Carille, o time tem sofrido mais gols em casa. Foram seis gols em quatro jogos com o treinador, número que supera a média registrada na passagem de Thiago Carpini.

