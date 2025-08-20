Vitória amarga sequência sem vencer no Barradão Foto: Victor Ferreira / Ec Vitória.No último sábado, o empate por 2 a 2 diante... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Victor Ferreira / Ec Vitória.No último sábado, o empate por 2 a 2 diante do Juventude fez o Vitória chegar a três partidas seguidas sem vencer como mandante na competição, algo que não acontecia desde o início da edição passada. Além disso, sob o comando de Fábio Carille, o time tem sofrido mais gols em casa. Foram seis gols em quatro jogos com o treinador, número que supera a média registrada na passagem de Thiago Carpini.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação do Vitória!

Leia Mais em Taktá:

Hassan explica ausência do PP em sessão e nega mudança de partido; ‘Vamos aguardar’

Casal de influencers é atingido por carro em lanchonete nos EUA

Presidente da ALBA aprova projetos e alerta para risco de perda de cadeiras da Bahia