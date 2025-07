Vitória apresenta Renzo López, que garante estar pronto para ajudar a equipe na recuperação Foto: Victor Ferreira / ECVApresentado oficialmente pelo Vitória nesta terça-feira (15), no Barradão, o atacante... Taktá|Do R7 15/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h38 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / ECVApresentado oficialmente pelo Vitória nesta terça-feira (15), no Barradão, o atacante Renzo López chega com a missão de reforçar o setor ofensivo do time, que atravessa uma sequência de seis jogos sem marcar gols. Contratado como última peça para a temporada 2025, o uruguaio estreou no fim de semana, na derrota por 1 a 0 para o Internacional, e agradou à comissão técnica mesmo com o revés.

