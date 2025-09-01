Vitória atualiza boletim médico e confirma transição de alguns atletas Foto: Karla Porto | EC Vitória.O Vitória divulgou, nesta segunda-feira (1º), atualização sobre a situação... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 16h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h38 ) twitter

Foto: Karla Porto | EC Vitória. O Vitória divulgou, nesta segunda-feira (1º), atualização sobre a situação médica do elenco. O clube segue com desfalques importantes, mas alguns jogadores já iniciaram a fase de transição e estão próximos de retornar aos gramados. O lateral-direito Claudinho trata um edema ósseo no pé direito e permanece sob cuidados intensivos. Já Raúl Cáceres sofreu estiramento muscular na coxa direita e realiza trabalhos físicos leves de transição. O lateral Jamerson segue em recuperação após cirurgia por fratura no tornozelo direito. Situação semelhante vive o atacante Rúben Ismael, que se recupera de procedimento no menisco medial do joelho esquerdo. O jovem Kauan e o atacante Romarinho já iniciaram a fase de transição, este último tratando uma lesão na panturrilha direita. Renzo López, por sua vez, continua em recuperação de uma lesão muscular na coxa.

