Vitória atualiza boletim médico e tem preocupações contra Juventude

FOTO: Victor Ferreira - ECVO Vitória divulgou a atualização do boletim médico com a situação de atletas em tratamento. A lista inclui nomes importantes do elenco, com diferentes tipos de lesões. O camisa 10, Matheuzinho, trata uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Claudinho, lateral-direito, está afastado por causa de um edema ósseo no pé direito. Já o paraguaio Raúl Cáceres apresenta um estiramento muscular na parte posterior da coxa direita.

