Vitória avança na preparação e atualiza quadro médico do elenco; confira Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaNo terceiro dia de treinos após a pausa no calendário, o Vitória... Taktá|Do R7 29/06/2025 - 18h55 (Atualizado em 29/06/2025 - 18h55 )

Taktá

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaNo terceiro dia de treinos após a pausa no calendário, o Vitória seguiu a preparação para o próximo semestre. Neste domingo (29), no CT Manoel Pontes Tanajura, a equipe rubro-negra realizou atividades técnicas voltadas à posse de bola, marcação e transição. Enquanto o elenco esteve em campo, três jogadores permaneceram em tratamento com a fisioterapia. O zagueiro Neris se recupera de uma lesão muscular, o lateral-esquerdo Jamerson passou por cirurgia no tornozelo direito e o zagueiro Kauan se recupera de procedimento no tornozelo esquerdo. A programação segue nesta segunda-feira (30), com mais uma sessão de treinos e a apresentação oficial de Rúben Rodrigues, reforço recém-anunciado pelo clube. O próximo desafio do Leão será no dia 8 de julho, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Confiança. O confronto eliminatório está marcado para as 21h30, no Barradão.

