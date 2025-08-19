Vitória define programação antes de enfrentar o Flamengo
Foto: Victor Ferreira / Ec Vitória.O Vitória divulgou nesta segunda-feira (18) a programação semanal do elenco profissional. Após folga, os jogadores se reapresentam nesta terça-feira (19), às 15h, no Barradão. Os treinos seguem no mesmo horário até sábado. No domingo (24), a equipe trabalha mais cedo, às 8h30, e viaja em seguida para o Rio de Janeiro, onde encara o Flamengo, na segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.
