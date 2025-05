Vitória desperdiça chances no fim e só empata com Defensa y Justicia no Barradão Foto: Victor Ferreira / ECV Em um duelo agitado pela quarta rodada da fase de... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 21h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h27 ) twitter

Taktá

Foto: Victor Ferreira / ECV Em um duelo agitado pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, Vitória e Defensa y Justicia ficaram no empate por 1 a 1, na noite desta terça-feira (6), no estádio Barradão. O resultado frustrou as pretensões de ambas as equipes no Grupo B, que seguem emboladas na tabela e com a classificação ameaçada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

