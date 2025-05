Vitória desperdiça vantagem numérica, sofre com falha de Arcanjo e dá adeus à Sul-Americana Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória está fora da Copa Sul-Americana. Mesmo com um jogador... Taktá|Do R7 28/05/2025 - 23h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória está fora da Copa Sul-Americana. Mesmo com um jogador a mais durante quase toda a partida, o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0 pelo Universidad Católica de Quito, nesta quarta-feira (28), no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador, e encerrou sua participação na competição em terceiro lugar do Grupo B.

Para mais detalhes sobre essa eliminação frustrante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Após uma década, Ministério Público da Bahia retoma congresso estadual em Lençóis

Custo do fumo no Brasil é cinco vezes maior que lucro da indústria

Faltam dois dias! Evite multa e veja onde declarar o IR 2025 gratuitamente em Salvador