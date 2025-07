Vitória é derrotado nos acréscimos pelo Inter e chega a 7 jogos sem vencer Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória foi derrotado pelo Internacional por 1×0 pelo Campeonato Brasileiro,... Taktá|Do R7 12/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória foi derrotado pelo Internacional por 1×0 pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12). Em uma partida que vinha sendo de solidez defensiva do Vitória na estreia do técnico Fábio Carille, Bruno Tabata não dá chances para Lucas Arcanjo e decide o jogo nos acréscimos para o Colorado no Beira Rio. O Leão chega a sete jogos sem vencer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Casos de síndrome respiratória grave apresentam queda na maioria dos estados, aponta Fiocruz

Governo publica MP que pode reduzir contas de luz a partir de 2026

Reconhecimento de placas ajuda SSP a recuperar mil veículos na Bahia