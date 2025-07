Vitória é multado em R$ 30 mil por cantos homofóbicos Foto: Karla Porto | EC VitóriaO Vitória foi punido com multa de R$ 30 mil... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h38 ) twitter

Foto: Karla Porto | EC VitóriaO Vitória foi punido com multa de R$ 30 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira (31), por cantos homofóbicos entoados por parte da torcida no jogo contra o zagueiro Wagner Leonardo, do Grêmio, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa decisão!

