Vitória empata com o Mirassol fora de casa e amplia sequência invicta na Série A Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória empatou com o Mirassol por 1 a 1 na noite... Taktá|Do R7 26/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 21h17 )

Taktá

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória empatou com o Mirassol por 1 a 1 na noite deste sábado (26), no Estádio Campos Maia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edson Carioca abriu o placar para os donos da casa logo aos cinco minutos do primeiro tempo. A resposta rubro-negra veio sete minutos depois, com Gabriel Baralhas. Com o resultado, o time baiano chegou ao quarto jogo consecutivo sem derrota na competição.

