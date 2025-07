Vitória empata com Sport em partida marcada por reviravoltas Foto: Victor FerreiraO Vitória empatou com o Sport por 2 a 2 nos minutos finais... Taktá|Do R7 24/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 00h17 ) twitter

Foto: Victor FerreiraO Vitória empatou com o Sport por 2 a 2 nos minutos finais do jogo no Barradão, nesta quarta-feira (23). A partida válida pelo Campeonato Brasileiro foi marcada por reviravoltas entre ambos os times que jogaram pra vencer, mas saíram com um ponto cada. Os gols foram de Erick, Renzo López e Romarinho.

