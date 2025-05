Vitória encara Ceará pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e reencontra ex-treinador multicampeão pelo clube Foto: Victor Ferreira/ EC VitóriaO Castelão será o palco do duelo entre Ceará e Vitória... Taktá|Do R7 03/05/2025 - 10h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 10h20 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/ EC VitóriaO Castelão será o palco do duelo entre Ceará e Vitória pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (3), às 18h30. Caso vença, o Leão pode chegar a nove pontos e alcançar equipes da parte de cima da tabela. O jogo marcará o reencontro do Vitória com seu ex-treinador multicampeão e atual treinador do Ceará, Léo Condé. A transmissão da partida será exclusiva do serviço por assinatura Premiere.

