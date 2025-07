Taktá |Do R7

Vitória encara o Confiança por vaga na semifinal da Copa do Nordeste nesta terça FOTO: Victor Ferreira - ECVApós a paralisação em virtude do Mundial de Clubes da FIFA,...

FOTO: Victor Ferreira - ECVApós a paralisação em virtude do Mundial de Clubes da FIFA, o Vitória volta a campo nesta terça-feira (8) para um duelo decisivo diante da sua torcida. No Barradão, o Rubro-Negro recebe o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

