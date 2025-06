Vitória encara o Itabirito fora de casa pela Copa do Brasil Feminina Foto: Reprodução/Karla Porto/EC VitóriaCom vaga garantida nas quartas de final da Série B do Brasileiro... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h56 ) twitter

Foto: Reprodução/Karla Porto/EC VitóriaCom vaga garantida nas quartas de final da Série B do Brasileiro Feminino, o Vitória volta as atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (11), as Leoas rubro-negras enfrentam o Itabirito SAF, às 20h, no Estádio Castro Cifuentes, em Nova Lima (MG), pela 2ª fase da competição nacional.

