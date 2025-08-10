Vitória encerra turno sem vencer fora de casa Foto: Victor Ferreira: EC Vitória.O Vitória fechou o primeiro turno do Brasileirão 2025 com um... Taktá|Do R7 10/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 14h37 ) twitter

Foto: Victor Ferreira: EC Vitória.O Vitória fechou o primeiro turno do Brasileirão 2025 com um desempenho preocupante longe do Barradão. Em 10 partidas como visitante, o time não conseguiu vencer, acumulando cinco empates e cinco derrotas. Nesse período, marcou apenas seis gols e sofreu 12.

