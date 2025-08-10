Vitória encerra turno sem vencer fora de casa
Foto: Victor Ferreira: EC Vitória.O Vitória fechou o primeiro turno do Brasileirão 2025 com um...
Foto: Victor Ferreira: EC Vitória.O Vitória fechou o primeiro turno do Brasileirão 2025 com um desempenho preocupante longe do Barradão. Em 10 partidas como visitante, o time não conseguiu vencer, acumulando cinco empates e cinco derrotas. Nesse período, marcou apenas seis gols e sofreu 12.
Foto: Victor Ferreira: EC Vitória.O Vitória fechou o primeiro turno do Brasileirão 2025 com um desempenho preocupante longe do Barradão. Em 10 partidas como visitante, o time não conseguiu vencer, acumulando cinco empates e cinco derrotas. Nesse período, marcou apenas seis gols e sofreu 12.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: