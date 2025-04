Vitória enfrenta Grêmio no Barradão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Victor Ferreira / ECVNeste domingo (27), o Vitória entra em campo contra o Grêmio... Taktá|Do R7 26/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 13h00 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / ECVNeste domingo (27), o Vitória entra em campo contra o Grêmio às 18h30, no Barradão, em partida válida pela 6º rodada do Brasileirão. Após o empate por 1×1 contra o Fluminense, no Maracanã e a derrota para o Cerro Largo na Sul-Americana, o Leão entra em campo para se reequilibrar na temporada e se afastar do Z-4.

