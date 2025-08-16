Vitória enfrenta Juventude em duelo direto contra o rebaixamento no Brasileirão
Flickr/Vitória O Vitória entra em campo neste sábado (16), às 18h30, no Barradão, para enfrentar...
Flickr/Vitória O Vitória entra em campo neste sábado (16), às 18h30, no Barradão, para enfrentar o Juventude, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo na luta contra o rebaixamento: o Leão ocupa a 16ª posição com 18 pontos, dois a mais que o Vasco, 17º colocado, enquanto o Juventude é o vice-lanterna, com 14 pontos. O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere.
Flickr/Vitória O Vitória entra em campo neste sábado (16), às 18h30, no Barradão, para enfrentar o Juventude, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo na luta contra o rebaixamento: o Leão ocupa a 16ª posição com 18 pontos, dois a mais que o Vasco, 17º colocado, enquanto o Juventude é o vice-lanterna, com 14 pontos. O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere.
Não perca nenhum detalhe desse confronto crucial! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Não perca nenhum detalhe desse confronto crucial! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: