Vitória enfrenta o Vasco no Barradão e é superior no confronto direto Foto: Victor Ferreira/ VitóriaO Vitória enfrentará o Vasco da Gama neste sábado (10) pela oitava... Taktá|Do R7 10/05/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Victor Ferreira/ VitóriaO Vitória enfrentará o Vasco da Gama neste sábado (10) pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30, no Barradão. Com a diferença de apenas um ponto entre as duas equipes, o Leão precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão exclusiva da Premiere.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Foca é vista na Cidade Baixa de Salvador

Feira das Mães Atípicas, que comercializa produtos próprios, inicia nesta segunda-feira (12)

Poupança tem novo saldo negativo em abril e já acumula R$ 52,1 bilhões em saques no ano