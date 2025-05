Vitória enfrenta rival invicto em partida histórica na altitude Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaVitória enfrenta rival invicto em partida histórica na altitudeO Vitória... Taktá|Do R7 27/05/2025 - 15h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h57 ) twitter

Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaVitória enfrenta rival invicto em partida histórica na altitudeO Vitória entra em campo nesta quarta-feira (29) para disputar sua classificação aos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Universidad de Quito, no Equador. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, que fica a 2.850 metros acima do nível do mar, a maior altitude já enfrentada pelo clube em uma competição internacional.

