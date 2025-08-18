Vitória entra no Z-4 após fim da rodada do fim de semana
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória.O empate em 2 a 2 com o Juventude, no Barradão, neste sábado (16), deixou o Vitória em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Com esse quarto empate seguido, o rubro-negro chegou a 19 pontos, mas perdeu posição com a goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos neste domingo (17), que empurrou a equipe baiana para a zona de rebaixamento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação preocupante!
