Vitória faz jogo duro, mas empata com o Defensa y Justicia na Argentina Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória fez jogo disputado contra o Defensa y Justicia, mas saiu... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 21h26 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória fez jogo disputado contra o Defensa y Justicia, mas saiu da Argentina com um empate nesta quinta-feira (10). No Norberto Tomaghello, o goleiro Lucas Arcanjo teve papel fundamental para o time baiano não sofrer gol. Ambas as equipes criaram para sair com o gol.

