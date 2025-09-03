Vitória fecha elenco para reta final do Brasileirão
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória.O Vitória encerrou nesta terça-feira, 2, a segunda janela de transferências da temporada 2025 e definiu o grupo que disputará os 16 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. O clube não poderá mais inscrever novos atletas até o fim do ano.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades do Vitória!
