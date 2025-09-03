Logo R7.com
Vitória fecha elenco para reta final do Brasileirão

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória.O Vitória encerrou nesta terça-feira, 2, a segunda janela de transferências da temporada 2025 e definiu o grupo que disputará os 16 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. O clube não poderá mais inscrever novos atletas até o fim do ano.

