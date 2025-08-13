Logo R7.com
Vitória ganha retorno no meio de campo para enfrentar o Juventude; veja quem

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória terá um reforço no setor de meio de campo para o jogo contra o Juventude, neste sábado (16), às 18h30, no Barradão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Pepê, que teve o último jogo de suspensão convertido em pagamento de multa no valor de R$ 60 mil e está liberado para atuar.

