Vitória ganha retorno no meio de campo para enfrentar o Juventude; veja quem Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória terá um reforço no setor de meio de campo para... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h58 )

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória terá um reforço no setor de meio de campo para o jogo contra o Juventude, neste sábado (16), às 18h30, no Barradão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Pepê, que teve o último jogo de suspensão convertido em pagamento de multa no valor de R$ 60 mil e está liberado para atuar.

