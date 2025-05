Vitória inicia preparação para jogo contra o Santos com quatro jogadores no DM Foto: Reprodução / Victor Ferreira/EC VitóriaApós a derrota no clássico Ba-Vi, o elenco do Vitória... Taktá|Do R7 20/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Victor Ferreira/EC VitóriaApós a derrota no clássico Ba-Vi, o elenco do Vitória voltou aos treinos nesta terça-feira (20) e começou a preparação para o duelo contra o Santos, marcado para o próximo domingo (25), às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini iniciou os trabalhos da semana com quatro jogadores em recuperação no departamento médico. Segundo o último boletim do clube, o lateral-direito Raul Cáceres trata uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e tem chances de reforçar o time diante do Santos. Já o lateral-esquerdo Hugo segue fora, em tratamento de uma lesão na panturrilha. O volante Willian Oliveira, que se recupera de dores no joelho esquerdo, voltou a treinar no campo sob acompanhamento dos fisioterapeutas. Enquanto isso, o atacante Fabri continua tratando uma lesão na coxa direita, sofrida na última partida da Copa Sul-Americana. A boa notícia para Carpini é o retorno de Matheuzinho, que cumpriu suspensão no Ba-Vi após expulsão contra o Vasco e volta a ser opção no setor ofensivo. A partida contra o Santos é considerada um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Vitória ocupa a 16ª colocação, com 9 pontos, enquanto o clube paulista está na vice-lanterna, com 5 pontos em nove jogos. Do lado santista, a expectativa fica por conta de Neymar. De acordo com o portal De Olho no Peixe, o camisa 10 pode ser relacionado para o jogo contra o CRB, pela Copa do Brasil, e seguir com a delegação para Salvador. Neymar treinou normalmente nesta terça-feira após se recuperar de lesão muscular e pode reforçar o Santos já nos próximos compromissos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá!

Leia Mais em Taktá:

Salvador sedia Fórum Baiano de secretários de mobilidade urbana da Bahia

Bahia e Paysandu duelam por vaga nas oitavas da Copa do Brasil nesta quarta-feira

Mais de 5 milhões de títulos de eleitor são cancelados por ausência nas urnas